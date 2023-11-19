الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم وتجويده بـ"مطروح الأزهرية"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت فعاليات مسابقة شيخ الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم، بمقر لجنتي فتيات مطروح ومجمع عمر بن عبدالعزيز الإعدادي الثانوي، بحضور وفد من قطاع المعاهد الأزهرية.

_ قطاع المعاهد الأزهرية

وبدأت اختبارات اليوم للمتقدمين من طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، تتبعهم مكاتب التحفيظ الخارجية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، والأروقة، وقيم الأداء في الاختبارات بإشراف محكمين تم اختيارهم من قبل إدارة شئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية.

_ متابعة سير التصفيات

وحرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبدالعظيم سالم، على متابعة اختبارات المسابقة منذ انطلاق اللحظات الأولى لها؛ للاطمئنان على حسن سيرها، مؤكدًا سير التصفيات بشكل ممتاز وبمنتهى الشفافية.

_ التصفيات النهائية

 

وأوضح فضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة مطروح الأزهرية، أنه قد تقدم للمسابقة نحو (١١٦٥) طالبًا وطالبة، ويتنافسون في التصفيات النهائية على ٣ مستويات، المُستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمُستوى الثاني حفظ 25 جزءًا، والمُستوى الثالث حفظ 18 جزءًا.

_ اختبارات المتقدمين من متسابقي مكاتب التحفيظ

وأشار الشرقاوي إلى أن المسابقة بدأت فعالياتها السبت، وتستمر لمدة ١٥ يومًا لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية على مستوى المنطقة ليبدأ من بعدها اختبارات المتقدمين من متسابقي مكاتب التحفيظ، والأروقة، وتنتهي أعمال اللجنة يوم ٢٠٢٣/١٢/٤، باختبار المتخلفين من طلاب المعاهد الأزهرية والمكاتب الأهلية والأروقة.

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