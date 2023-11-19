خلال اجتماع لرؤساء المراكز والقطاعات.. محافظ قنا يبحث الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، مع رؤساء المراكز ورؤساء القطاعات وشركات المرافق لبحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، موجهًا الجهات التنفيذية بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ومشرف، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، وصلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية تقوم بدورها في تقديم الدعم اللوجيستي وتجهيز وإعداد المقار الانتخابية والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

التوجيه بتفعيل دور غرفة العمليات المركزية بالمحافظة

ووجه "الداودي"، بتفعيل دور غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية وغرف العمليات والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات وشركات المرافق وكافة القطاعات بالإضافة إلى ربط غرفة العمليات المركزية بغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية لتكون على اتصال دائم ومستمر لمتابعة الأحداث أولًا بأول.

كما كلف محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية لمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها والتأكيد على متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

التأكيد على توافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع

كذلك مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وتلافي أي ملاحظات من ضعف المياه بالتنسيق مع شركة المياه والتأكيد على وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة الكهرباء مع التأكيد على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة فضلا عن مراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية وتكليف إدارة المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور للدفع بالعدد الكافي من السرفيس وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة موجهًا برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طاريء كما شدد على ضرورة توفير مقاعد ومظلات باللجان وتوفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وناشد محافظ قنا، المواطنين ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبله كواجب وطني على الجميع يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.