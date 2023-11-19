الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يبحث حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة داخل الديوان العام

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وإعداد دليل استرشادي لأملاك الدولة بقنا، بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة والحفاظ على المال العام، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير المساعد، والمهندسة هويدا النوبي نائب رئيس هيئة المساحة وصابر سعيد مدير إدارة الاملاك بقنا، والمهندس محمد إسماعيل مدير المساحة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع، بنود البروتوكول الموقع بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومحافظة قنا، والذى يهدف الي حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وتسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مرحلة الحصر واعداد دليل استرشادي لاملاك الدولة بمحافظة قنا مع توفير الاحداثيات الدقيقة لكل قطعة أرض أملاك الدولة.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة يهدف إلى الحفاظ عليها وسهولة توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية مستقبلا، واستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة، تنفيذا لرؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.

وكان قد واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، استقبالهم للمواطنين لبحث شكواهم ومطالبهم، وذلك في إطار حرصهم على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

 

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