الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب الطقس.. سقوط أشجار فى كفرالشيخ وانقطاع الكهرباء عن بعض القرى

عاصفة بكفرالشيخ
عاصفة بكفرالشيخ

تسببت عاصفة قوية في سقوط أشجار ببعض قرى كفرالشيخ، ما أدى إلى انقطاع أسلاك الكهرباء.

وعلى الفور، تولى اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، مهمة التعامل الفوري والتنسيق مع قسم الإنارة العامة ورؤساء الوحدات القروية، للعمل على رفع كفاءة وصيانة الإنارة العامة في طريق دسوق كفرالشيخ وطريق دسوق فوه، وإزالة الأشجار المتساقطة واستعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

  • دسوق تعاني من موجة الطقس السيئ

وأكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ، رفع حالة الاستعداد خلال موجة سقوط الأمطار وحالة الطقس السيئ بمركز ومدينة دسوق، يتزامن ذلك مع انتشار مكثف لنواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة بجميع الشوارع بالمدينة والقرى على رأس فرق العمل لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين.

فيما أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، من اليوم الأحد، ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ، حيث تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، والتى تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية وتتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة، وقد تصل في شدتها إلى رعدية، اليوم الأحد.

txt

سقوط أمطار غزيرة على كفر الشيخ

 

سلوك الكهرباء الاشجار كفر الشيخ دسوق امطار

الأكثر قراءة

تقديم ضباط متخصصين حربية 2023 والتخصصات المطلوبة

أمطار متفاوتة الشدة واضطراب فى الملاحة الجوية.. توقعات الطقس غدًا

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات

5 مصابين فى حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوى

بسبب الطقس.. سقوط أشجار فى كفرالشيخ وانقطاع الكهرباء عن بعض القرى

البورصة تربح 31 مليار جنيه بختام أولى تعاملات الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة