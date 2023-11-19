بسبب الطقس.. سقوط أشجار فى كفرالشيخ وانقطاع الكهرباء عن بعض القرى

تسببت عاصفة قوية في سقوط أشجار ببعض قرى كفرالشيخ، ما أدى إلى انقطاع أسلاك الكهرباء.

وعلى الفور، تولى اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، مهمة التعامل الفوري والتنسيق مع قسم الإنارة العامة ورؤساء الوحدات القروية، للعمل على رفع كفاءة وصيانة الإنارة العامة في طريق دسوق كفرالشيخ وطريق دسوق فوه، وإزالة الأشجار المتساقطة واستعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

دسوق تعاني من موجة الطقس السيئ

وأكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ، رفع حالة الاستعداد خلال موجة سقوط الأمطار وحالة الطقس السيئ بمركز ومدينة دسوق، يتزامن ذلك مع انتشار مكثف لنواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة بجميع الشوارع بالمدينة والقرى على رأس فرق العمل لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين.

فيما أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، من اليوم الأحد، ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ، حيث تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، والتى تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية وتتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة، وقد تصل في شدتها إلى رعدية، اليوم الأحد.