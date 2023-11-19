الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط أكثر من 13 ألف عبوة سجائر مهربة بدون فواتير

الأمن
الأمن

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من ضبط عامل حال قيادته تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة إسنا وبحوزته 4 كراتين سجائر بإجمالي 2400 علبة مختلفة الأنواع بدون فواتير، بالأقصر.

كما تمكن قطاع الأمن العام من ضبط سائق حال استقلاله سيارة ملاكي وبحوزته 11250 علبة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع "مُهربة جمركيًا، بمطروح.

جاء ذلك خلال حملات موسعة شنها قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية عن قطاع الأمن العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

سجائر عامل وزارة الداخلية قطاع الأمن العام

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