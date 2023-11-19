مؤتمر جماهيري حاشد بحزب مستقبل وطن الشرقية لدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة ( فيديو )

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالمحافظة وعضو مجلس الشيوخ مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بمدينة الزقازيق وسط حشد كبير من مواطني المحافظة.

حضر المؤتمر الجماهيري أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الشرقية وممثلو الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي وهيئة مكتب المحافظة والتنظيمات الحزبية بالأقسام والوحدات الحزبية، وأعضاء الحزب رافعين اللافتات والصور المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على الشهداء الفلسطينيين بقطاع غزة، ثم عرض فيلم تسجيلي لأهم الإنجازات والمشروعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استعرض الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، الانجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس، محذرا من المخططات التي تحاك ضد الدولة المصرية لهدم مؤسساتها ونشر الشائعات، مؤكدًا ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رسالة حب وتأييد

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد رسالة تأييد وحب ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حقق نهضة غير مسبوقة في كافة قطاعات الدولة.

وأعربت الدكتورة زينب فهيم أمين المرأة في الشرقية، عن سعادتها بالحضور الكبير للمرأة في المؤتمر، مؤكدة قوة وصلابة المرأة المصرية ومساندتها للرئيس السيسي.

وطالب الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، المواطنين بضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

من جانبه أكد القمص اسطفانوس ناجي، ممثل عن الكنيسة والأنبا تيماؤوس عن مطرانية الزقازيق ومنيا القمح، وحدة النسيج المصري وتأييد الشعب بكامل أطيافه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وقال الدكتور محمد الصالحي،عضو مجلس الشيوخ، إن الحشد الكبير المتواجد في المؤتمر يدعم مسيرة الانجازات الضخمة التي شهدتها مصر خلال ال8 سنوات السابقة.