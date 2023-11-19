الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 5 في مشاجرة بالأسلحة بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض مصرع شخص وإصابة 4 آخرين وصلوا إلى مستشفى الخانكة العام ادعاء مشاجرة مع آخرين بالأسلحة النارية والبيضاء، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود إشارة من إحدى المستشفيات بوصول 5 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم في الإنتقال. وبعد سؤالهم، قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين ثلاثة آخرين، جميعهم مقيمون بشبين القناطر، وذلك حال تواجدهم في دائرة المركز، بسبب نزاع على خفرة حراسة في نفس المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثاني عليهم بالضرب، محدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم، وذلك باستخدام طبنجة وفرد محلي وسلاح أبيض "مطواة".

عقب تنظيم الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة، تم ضبط المتهمين وبعد مواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلي وطلقتين، مطواة".

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبس المتهمين والتصريح بدفن جثة المتوفى، والاستعلام عن حالة المصابين، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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