الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام لـ12 ديسمبر

تزوير
تزوير

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، إلى جلسة 12 ديسمبر للمرافعة.

وتبيَّن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

محكمة جنايات القاهرة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية الجهات الحكومية معلومات جنائية

مواد متعلقة

الحبس سنة وغرامة ألف جنيه لمتهم بحيازة طلقة نارية بدون ترخيص

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم بخلية داعش التجمع

غدًا.. استكمال محاكمة عاطل لاتهامه بقتل موظفة فى حدائق القبة لسرقتها

غدًا.. استكمال إعادة محاكمة طبيب مُتهم بالاتجار فى البشر

غدًا.. استكمال محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة فى الأميرية

استكمال محاكمة المتهمين بالنصب على المواطنين فى الأميرية

الحكم على 5 متهمين فى "اللجان النوعية بحلوان".. 2 مارس

استكمال محاكمة المتهمين فى "خلية الإسماعيلية " لجلسة 2 ديسمبر

الأكثر قراءة

عالمان مصريان ضمن قائمة "أكثر الباحثين استشهادًا على مستوى العالم"

القصة الكاملة لاستقالة رئيس "ناتجاس" من منصبه (خاص)

مباحثات مصرية أمريكية مكثفة لتحقيق الهدنة فى غزة والإفراج عن المحتجزين

أسامة الغزالى حرب يعتذر عن "حسن ظنه بالإسرائيليين"

"حكاية وطن".. إنجازات الدولة فى مجال الطاقة على مدار الـ9 سنوات الماضية

شركة الفيوم للغاز تفتح أبوابها لخريجي الهندسة في جميع التخصصات.. تعرف على التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة