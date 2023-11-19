شركة الفيوم للغاز تفتح أبوابها لخريجي الهندسة في جميع التخصصات.. تعرف على التفاصيل

تعلن شركة الفيوم للغاز، إحدى شركات قطاع البترول المصري، عن فتح باب التوظيف لخريجي الهندسة في جميع التخصصات، لشغل وظائف شاغرة في إدارة العمليات والشؤون الفنية.

تفاصيل الوظائف المطلوبة

تتنوع الوظائف المتاحة في مجالات مختلفة، بما في ذلك:

- مهندسين في إدارات المشروعات والطوارئ والمحطات وخدمة العملاء.

الشروط الواجب توافرها

- حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة جميع التخصصات.

- خبرة تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات، يُفضل في مجال الغاز.

- إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات استخدام الحاسوب Microsoft Office))

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- القدرة على قيادة الأشخاص والعمل بروح الفريق.

كيفية التقديم:

وأوضحت شركة الفيوم للغاز، أنه على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية (CV)، شهادة التخرج، وصور شهادات الخبرة على البريد الإلكتروني [email protected] في مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ الإعلان.

توزيع الغاز الطبيعي في مصر

وتأسست شركة غاز الفيوم عام 2000، وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال توزيع الغاز الطبيعي في مصر، كما تقوم الشركة ببناء وتشغيل وإصلاح وتطوير نظام الغاز الطبيعي في محافظة الفيوم.

وتقدم شركة الفيوم للغاز خدماتها لأكثر من 270 ألف عميل، حيث تلبي احتياجات الشركات الصناعية، وتخدم محطات الغاز الطبيعي المضغوط، بالإضافة إلى العملاء التجاريين والمحليين وتوزع الشركة نحو 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، ومن المتوقع زيادة هذه القدرة في المستقبل.

توصيل الغاز لقرى حياة كريمة

تشهد المشروعات الحالية للشركة نشاطًا ملحوظًا، حيث يشمل مشروع توصيل الغاز الطبيعي لقرى حياة كريمة ربط حوالي 39 قرية في المرحلة الأولى، يتضمن المشروع بناء خط أنابيب الصلب عالي الضغط بقدرة 70 بار وقطر يبلغ (24 بوصة/16 بوصة) على طول إجمالي يصل إلى 40 كيلومترًا.

كما يتم أيضًا ربط المدن الجديدة مثل إطسا، ديفينو، السوفنا، العجميين، الشواشنة، والخ، في خطوة تعزز من قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد.

بناء خط أنابيب ضغط متوسط

تشمل المشروعات الحالية أيضًا ربط عدد من العملاء الصناعيين الجدد وإنشاء خمس محطات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، وبناء خط أنابيب ضغط متوسط بقدرة 7 بار وقطر (PE-100؛ 315 مم)، يمتد على مسافة تبلغ 16 كيلومترًا، لتغذية التوسعة الجديدة لمصنع إميسال.