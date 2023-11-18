البترول: 6 اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تحقيق الشركة العامة للبترول، نتائج مميزة في مجال أنشطة البحث والاستكشاف.

6 اكتشافات بترولية جديدة

وكشفت الوزارة عن مواصلة الشركة برامج عملها لإعادة تقييم المناطق الاستكشافية والتنموية بهدف تعظيم الاحتياطيات البترولية ورفع معدلات إنتاج الحقول، وأسفر ذلك عن تحقيق 6 اكتشافات بترولية جديدة بمناطق امتياز الشركة في الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس بمعدل إنتاج أولي 7200 برميل زيت مكافئ يوميًا.

وتابعت الوزارة، أن الاكتشافات الجديدة والدراسات الفنية وإعادة التقييم ساهمت في إضافة احتياطي مؤكد وقابل للاسترجاع يقدر بحوالي 1115 مليون برميل زيت مكافئ، وتم الانتهاء من حفر 46 بئرًا استكشافية وتنموية بحقول الشركة المختلفة، بالإضافة إلى إجراء صيانة وإصلاح وإعادة تكملة لـ464 برًا مما كان له عظيم الأثر في المحافظة على معدلات الإنتاج.