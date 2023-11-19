السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات

شبَّ حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وكشفت المعاينة عن عدم وجود شبهة جنائية في اندلاع النيران، كما تبين حصر التلفيات والخسائر الناتجة عن الاشتعال الحريق، وتم الاستماع لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق دون إصابات.

وفور مشاهدة الأهالي انبعاث دخان كثيف من إحدى الشقق السكنية في منطقة الهرم قاموا بإبلاغ النجدة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.