الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع سيدة إثر حريق شقة فى مصر الجديدة

حريق شقة
حريق شقة

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة مصر الجديدة، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، ونتج عنها وفاة سيدة بسبب الأدخنة الكثيفة فى الشقة وتم نقلها للمستشفى. 

البداية بتلقي بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل شقة في مصر الجديدة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات.

وتمت عملية إخماد الحريق، ونقلت سيارات الإسعاف سيدة متوفاة إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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