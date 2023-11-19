حملة السيسي الانتخابية تبرز أهم أنشطة الكيانات الداعمة للمرشح

رصدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي نشاط فعّال ومؤتمرات جماهيرية حاشدة، بمبادرات متنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

كما استعرضت الحملة أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي ليوم أمس السبت، استكمالًا لإبراز الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة.



نشاط فعّال في الفيوم



نظمت أمانة محافظة الفيوم بحزب حماة الوطن مؤتمر جماهيري حاشد بمركز طامية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة، كما نظمت أمانة محافظة الفيوم مؤتمر جماهيري بمركز إطسا بقرية قصر الباسل لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة.

بالإضافة إلى ذلك نظمت أمانة محافظة الدقهلية لقاء جماهيري بمركز ميت غمر لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024، كما نظمت أمانة محافظة أسوان بالحزب مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب مستقبل وطن يحشد في الزقازيق

نظمت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بمدينة الزقازيق وسط حشد كبير من مواطني المحافظة، كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة البحر الأحمر مؤتمر جماهيري لدعم وتأييد المرشح الرئاسي بمدينة رأس غارب.

التحالف الوطني يواصل مجهوداته

نظمت أمانة التحالف الوطني بمحافظة الإسماعيلية ندوة مع قيادات المراة بالمحافظة للتوعية بضرورة تشجيع المواطنين على المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الرئيس السيسي، كما نظمت امانة التحالف محافظة الأقصر مؤتمرًا جماهيريًا لتأييد المرشح السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، بحضور الالاف من المواطنين من جميع مدن وقرى الأقصر.

بالإضافة إلى ذلك نظمت امانة التحالف الوطني بمحافظة البحيرة لقاء مع المواطنين بمركز المحمودية للتوعية بضرورة المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

الإصلاح والنهضة يواصل حملة “مصر تختار الرئيس”

أطلق حزب الإصلاح والنهضة حملة "مصر تختار الرئيس" بمنطقة حلوان للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وتوعية المواطنين بدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كما أطلقت حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة بورسعيد مبادرة "مصر تختار الرئيس" لتوعية المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.



حيث نظم حزب الإصلاح والنهضة مبادرة "مصر تختار الرئيس" بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، لتوعية المواطنين بدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكذلك أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

علاوة علي ذلك، نظمت أمانة حزب الحرية المصري بمحافظة قنا أول مؤتمر نسائي حاشد فى قلب الصعيد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور أكثر من 3000 سيدة من قرى وعزب ونجوع المحافظة.

كما نظمت أمانة محافظة القليوبية مؤتمر جماهيري حاشد بناحية كفر منصور مركز طوخ بمشاركة حوالي ٤٠٠ شخص من أبناء القرية لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة.

- نظمت أمانة الجيزة بحزب الحرية المصري، لقاء جماهيري مع عدد من اهالى وعائلات قرية المنوات بمركز ابو النمرس بالجيزة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

نظمت النقابة مؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة المنوفية بمشاركة الالاف من عمال الغزل والنسيج من محافظات مختلفة لدعم وتأييد السيسي.

حزب الجيل الديمقراطي

- نظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة مؤتمر جماهيري حاشد لإعلان تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة و موافقته الكاملة علي كل القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة مؤتمر جماهيري حاشد لإعلان تأييد المرشح الرئاسي السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

التيار الإصلاحي الحر



نظم التيار الإصلاحى الحر المكون من أحزاب "مصر القومى، الإصلاح والنهضة، الأتحاد" بمحافظة الدقهلية مركز طلخا، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح السيسي لانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

ونظمت نقابة التطبيقيين مؤتمر حاشد لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة، كما نظمت النقابة العامة للمهن الرياضية ندوة توعوية علي هامش المؤتمر الدولي الرياضة طريق للسلام بين الشعوب لدعم وتأييد السيد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتفويضه لإتخاذ كافة القرارات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

بينما عقدت أمانة حزب المؤتمر بمحافظة سوهاج مؤتمر جماهيري حاشد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة 2024.