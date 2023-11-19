رئيس مرسى مطروح يرفع درجة الاستعداد لفرق الطوارئ

أعلن عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال فرق الطوارئ في مجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز في وسط المدينة والطريق الدولي الساحلي، طبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح استعدادات مجلس المدينة وفرق الطوارئ، لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع رفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي في حالة سقوط أمطار. كما تم ربط المدينة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بواسطة المعدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسؤولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ، تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

تفعيل غرفة العمليات والأزمات مع مركز السيطرة

وتم تفعيل غرفة العمليات والأزمات مع مركز السيطرة في مدينة مرسى مطروح، حيث أكد رئيس المدينة على أهمية متابعة الحالة العامة للطقس ونشر توقعات خبراء الأرصاد على الصفحة الرسمية للمدينة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم إبراز جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة في التعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح، وذلك في إطار تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه.

التنسيق مع الجهات المعنية

وأوضح عبد المجيد بانه تم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الامطار مع الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة.

رفع درجة الاستعداد

وجه رئيس المدينة إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار في نطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقًا وغربًا، في حالة الطقس غير المستقر طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

كما أعلن رئيس مدينة مرسى مطروح عن استقبال الشكاوى والبلاغات من المواطنين في غرفة عمليات المجلس التي تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على الأرقام التالية: 0464933158 / 0464935266.