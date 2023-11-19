محافظ الغربية يتابع رفع مياه الأمطار بكفر الزيات

يواصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، متابعته الدقيقة لرفع مياه الأمطار أولًا بأول في شوارع المحافظة تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث أجرى المحافظ الدكتور طارق رحمي، جولة بمركز ومدينة كفر الزيات تابع من خلالها جهود الوحدات المحلية لرفع نواتج الأمطار.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وخلال الجولة أكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وحتى انتهاء موجة الطقس مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء وشركة مياه الشرب وشركة الكهرباء على مدار ٢٤ ساعة، وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع أي ٱثار ناتجة.

ووجَّه محافظ الغربية، بنشر سيارات ومعدات شفط المياه التابعة للوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال، لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد ترددًا مستمرًا من المواطنين كالمستشفيات والبنوك والمدارس والمواقف.

كما أكد رحمي، متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولًا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.