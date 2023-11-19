تداول 574 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر أكتوبر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن تحقيق تداول مقداره 574 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث سجلت الصادرات 408 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 145% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 166 ألف طن.

كما حققت الصادرات نسبة زيادة 14% عن الفترة المثيلة للعام الماضي 2022، فيما سجلت الواردات انخفاض بنسبة 30% عن الفترة المثيلة للعام الماضي 2022، وتركزت الزيادة بثلاث موانئ وهى السويس، سفاجا، نويبع.

تداول 397 ألف طن بضائع في ميناء سفاجا

وتم في ميناء سفاجا تداول 397 ألف طن بضائع بكمية وارد 123 ألف طن وصادر 274 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 63 ألف طن بنسبة زيادة 2% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 20 ألف طن، وصادر 43 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 35 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 426% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 29 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 62 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع، وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية.

ولفت رئيس موانئ البحر الأحمر، إلى أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها، وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى، وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية، مؤكدًا ان القيادة السياسية تسعى لرفع مكانة الموانئ المصرية من خلال عملية التطوير الشاملة.