تداول 14 ألف طن بضائع عامة و477 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 477 شاحنة و44 سيارة.

فيما شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 233 شاحنة و33 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 244 شاحنة و11 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة الحرية بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة دليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1780 طن بضائع و178 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وآور.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة ATHENA وعلي متنها 6000 طن حديد تصدير إلى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 885 راكب بموانيها.

اليوم.. 3 آلاف سائح يصلون مرسي علم

في سياق آخر يستعد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الاحد، لاستقبال أكثر من 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، قادمين من مطارات أوروبية على رأسها جنسيات ألمانية وتشيكية وإيطالية، ويصلون على متن 11 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 132 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

وتقوم الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، حيث تصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها رحلتين من التشيك، ورحلة بولندا، 2 من إيطاليا، ورحلتين من داخليتين، ورحلة من مطار بودابست، و3 رحلات من ألمانيا.

جدير بالذكر أن مطار مطار مرسي علم الدولي يستقبل، بداية من السبت حتى الجمعة المقبل، 132 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية،وصلت من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.