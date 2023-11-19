عبدالسند يمامة يكشف عن أول قرار سيتخذه حول الأجور حال فوزه بالانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح على منصب رئيس الجمهورية، أنه حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، فإنه يعد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف جنيه خلال عام من فوزه دون وضع حد أقصى، متابعة: “الناس معذورة وتريد أن تأكل”.

وأضاف، “يمامة”، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك أزمة كبيرة في الدولار والناس بدأت تحتفظ به لأنه يزيد أكتر من أي سلعة أخرى، مشيرًا إلى إضافة ضريبة بالدولار على كل نشاط يحصل صاحبه على عوائده بالدولار.

انتقاده لقرار خفض سنوات دراسة الطب بمصر

كما انتقد قرار مصر خفض عدد سنوات دراسة الطب إلى 6 سنوات، بينما دول العالم رفعت سنوات الدراسة إلى 8 سنوات، مشيرًا إلى أن هذا القرار يؤثر على مستوى الخريج ويجعله دون المستوى إلى جانب قلة عدد الخريجين من كليات الطب.