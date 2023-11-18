الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الحورانى لـ"القاهرة الإخبارية": على الدول العربية أن تتخذ موقفًا أكثر قوة ضد الولايات المتحدة

عضو المجلس الثوري
عضو المجلس الثوري لحركة فتح

قال محمد الحوراني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن على الدول العربية، أن تتخذ موقفًا أكثر قوة ليس على إسرائيل فقط بل الولايات المتحدة أيضًا.

وأشار عضو المجلس الثوري لحركة فتح، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن بنيامين نتنياهو يستغل هذه الحرب من أجل إطالتها، من أجل حمايته من الإسرائيليين أنفسهم.

وأضاف الحوراني، أنه بما يفعله نتنياهو في غزة، سيدفع الولايات المتحدة لحرب إقليمية مع دول أخرى، وهذا سيؤدي إلى تعطيل مصالح الولايات المتحدة في العالم.

ونوه، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بأن رد الفعل الإسرائيلي مبني دائمًا على الانتقام، مشيرًا إلى أن نتنياهو يسعى للبحث عن انتصار في غزة بأي طريقة.

محمد الحوراني القاهرة الإخبارية الدول العربية الولايات المتحدة عضو المجلس الثوري لحركة فتح إسرائيل بنيامين نتنتياهو نتنتياهو

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