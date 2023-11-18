السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث "الوزراء": الدولة تتجه لتعميق الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية

المستشار سامح الخشن
المستشار سامح الخشن

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن، إن الدولة المصرية تتجه نحو تعميق الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف الخشن في مداخلة لبرنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "CBC" أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم لعدد من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان اليوم لم تكن الأولى له، حيث زار منذ فترة المنطقة الصناعية ببورسعيد وتفقد بعض المصانع هناك.

متحدث الوزراء: الصناعة على أجندة أولويات الدولة المصرية

وأكد أن زيارة رئيس الوزراء هي رسالة الهدف منها هو التأكيد على أولوية الصناعة على أجندة الدولة، مشيرًا إلى أن الرسالة الأوضح في الجولة التفقدية اليوم اتضح فيها حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة في مصر بمجال الصناعة وباستخدام مكونات وعمالة مصرية.

كما أشار إلى أن رئيس الوزراء تفقد 10 مصانع تمثل 95% منها استثمارات أجنبية، والشركات أو المصانع التي تستثمر في مصر وتضخ أموال نتيجة جهد طويل قامت بها الدولة وتؤكد أن مصر جاذبة للاستثمار، خاصة أن هذه الشركات تضخ أموالًا كثيرة وتتجه إلى التوسع في المجالات التي تعمل بها.

الصناعة تعميق الصناعة مجلس الوزراء رئيس الوزراء في المساء مع قصواء

مواد متعلقة

رئيس الوزراء: "قطاع الصناعة هو الأمل الذى نعمل عليه اليوم"

وزير الصناعة: منطقة التجارة الحرة الإفريقية الأكبر فى العالم

الأكثر قراءة

«السياحة»: عودة الحجوزات الخارجية.. وتأثير الحرب «طفيف» حتى الآن

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالى غزة

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة