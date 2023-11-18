متحدث "الوزراء": الدولة تتجه لتعميق الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن، إن الدولة المصرية تتجه نحو تعميق الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف الخشن في مداخلة لبرنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "CBC" أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم لعدد من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان اليوم لم تكن الأولى له، حيث زار منذ فترة المنطقة الصناعية ببورسعيد وتفقد بعض المصانع هناك.

متحدث الوزراء: الصناعة على أجندة أولويات الدولة المصرية

وأكد أن زيارة رئيس الوزراء هي رسالة الهدف منها هو التأكيد على أولوية الصناعة على أجندة الدولة، مشيرًا إلى أن الرسالة الأوضح في الجولة التفقدية اليوم اتضح فيها حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة في مصر بمجال الصناعة وباستخدام مكونات وعمالة مصرية.

كما أشار إلى أن رئيس الوزراء تفقد 10 مصانع تمثل 95% منها استثمارات أجنبية، والشركات أو المصانع التي تستثمر في مصر وتضخ أموال نتيجة جهد طويل قامت بها الدولة وتؤكد أن مصر جاذبة للاستثمار، خاصة أن هذه الشركات تضخ أموالًا كثيرة وتتجه إلى التوسع في المجالات التي تعمل بها.