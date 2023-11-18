الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خبير استراتيجي: مصر تقف بكل قوة للمخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية

اللواء حمدي بخيت
اللواء حمدي بخيت

قال اللواء حمدي بخيت، الخبير الاستراتيجي، إن نجاح مصر في التوصل لاتفاق لإدخال ١٣٢ ألف لتر بنزين يوميا لقطاع غزة عبر معبر رفح، يأتي في إطار الجهود المصرية المكثفة لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في فلسطين وفك الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

txt

عضو بالشيوخ: مصر تتصدر دول العالم في مساعدة غزة وتجهيز أكبر قافلة مساعدات

جهود متواصلة

وأضاف الخبير الاستراتيجي في تصريحات لـ"الدستور"، أن القيادة السياسية المصرية تقوم بمشاورات وجهودة متواصلة بهدف تحقيق وقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة إنسانية فورية وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع الذي دمر الاحتلال بنيته التحتية، مؤكدًا أن الوقود المرسل لغزة بهدف تمكين المنظمات الإغاثية والمستشفيات من مواصلة عملها لدعم الأشقاء خاصة وأن أغلب المستشفيات بغزة توقفت جراء نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي عن القطاع منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

txt

رئيس حزب الجيل يشيد بنجاح جهود مصر فى إدخال الوقود لقطاع غزة

مصر تتصدى بقوة للمخططات الاسرائيلية بتصفية القضية الفلسطينية 

وأكد بخيت، أن مصر تقف بكل قوة للمخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، سواء بتهجير أبناء قطاع غزة لسيناء أو قتل الفلسطينيين وتحويل حياتهم لجحيم لايطاق حتى يتركوا القطاع ويتمكنوا من تنفيذ مخططهم بالاستيلاء على القطاع المحاصر منذ سنوات، مشددا على أن إدخال الوقود لقطاع غزة خطوة على الطريق الصحيح ومن شأنه أن يمكن المنظمات الإغاثية والمستشفيات من توفير حدا من أبسط معايير الحياة الأدمية للفلسطينيين، على أن تواصل القيادة السياسية المصرية جهودا وتتوصل لاتفاقات أخرى من شأنها دعم سكان القطاع في مواصلة حياتهم بدون تهجير.

موقف مصر الثابت لحل القضية الفلسطينية 

وشدد الخبير الاستراتيجي، على أن مصر متمسكة بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بحدود ٦٧ وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

اللواء حمدي بخيت خبير استراتيجي ادخال ١٣٢ ألف لتر بتزين لقطاع غزة الوقود أزمة إنقطاع التيار الكهربائي جهود مصر القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

«السياحة»: عودة الحجوزات الخارجية.. وتأثير الحرب «طفيف» حتى الآن

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

عاجل.. متحدث "الوزراء": أزمة الدولار عابرة وهذا هدف تغيير رئيس "حماية المستهلك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن":أوقفوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة