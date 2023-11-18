خبير استراتيجي: مصر تقف بكل قوة للمخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية

قال اللواء حمدي بخيت، الخبير الاستراتيجي، إن نجاح مصر في التوصل لاتفاق لإدخال ١٣٢ ألف لتر بنزين يوميا لقطاع غزة عبر معبر رفح، يأتي في إطار الجهود المصرية المكثفة لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في فلسطين وفك الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

جهود متواصلة

وأضاف الخبير الاستراتيجي في تصريحات لـ"الدستور"، أن القيادة السياسية المصرية تقوم بمشاورات وجهودة متواصلة بهدف تحقيق وقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة إنسانية فورية وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع الذي دمر الاحتلال بنيته التحتية، مؤكدًا أن الوقود المرسل لغزة بهدف تمكين المنظمات الإغاثية والمستشفيات من مواصلة عملها لدعم الأشقاء خاصة وأن أغلب المستشفيات بغزة توقفت جراء نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي عن القطاع منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

مصر تتصدى بقوة للمخططات الاسرائيلية بتصفية القضية الفلسطينية

وأكد بخيت، أن مصر تقف بكل قوة للمخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، سواء بتهجير أبناء قطاع غزة لسيناء أو قتل الفلسطينيين وتحويل حياتهم لجحيم لايطاق حتى يتركوا القطاع ويتمكنوا من تنفيذ مخططهم بالاستيلاء على القطاع المحاصر منذ سنوات، مشددا على أن إدخال الوقود لقطاع غزة خطوة على الطريق الصحيح ومن شأنه أن يمكن المنظمات الإغاثية والمستشفيات من توفير حدا من أبسط معايير الحياة الأدمية للفلسطينيين، على أن تواصل القيادة السياسية المصرية جهودا وتتوصل لاتفاقات أخرى من شأنها دعم سكان القطاع في مواصلة حياتهم بدون تهجير.

موقف مصر الثابت لحل القضية الفلسطينية

وشدد الخبير الاستراتيجي، على أن مصر متمسكة بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بحدود ٦٧ وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.