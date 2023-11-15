الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": أزمة الوقود فى غزة تهدد 2.5 مليون فلسطينى بمجاعة

شاحنة وقود مصرية
شاحنة وقود مصرية لقطاع غزة

كشف عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز" آخر مستجدات الأحداث من أمام معبر رفح، قائلًا إن وكالة الأونروا حذرت أمس في بيان رسمي من خطر نفاد الوقود في قطاع غزة مما يؤثر على استقبال المساعدات الإنسانية.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أن الأونروا لم تعد قادرة على نقل المساعدات التي تصل من مصر إلى معبر رفح ثم نقلها إلى المخيمات والمستشفيات؛ لأنه لا يوجد وقود لحركة تلك الشاحنات.

وأشار إلى أنه خلال الساعات الأولى من صباح اليوم لم يتم نقل المساعدات إلى الجانب الفلسطيني بعدما عبرت من الجانب المصري بسبب عدم توافر الوقود.

وأكد أن دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة يعد نقطة تحول كبيرة جدًا يمكن البناء عليها في المستقبل القريب والبعيد؛ لأن الاحتياج للطاقة من قبل الجانب الفلسطيني كبير للغاية ليس فقط لنقل المساعدات لكن من أجل تشغيل محطات المياه والصرف.

وتابع: "هناك أزمة بيئية تقترب من أهل غزة في ضوء زيادة الأمطار والصرف الصحي الذي بات الآن في كل شوارع غزة شمالًا وجنوبًا، كما أن المخابز تعمل بالوقود، وبالتالي هناك تهديدات بالسقوط في أزمة غذائية كبيرة قد تصل إلى مجاعة لنحو 2.5 مليون فلسطيني".

غزة أزمة غزة قطاع غزة اكسترا نيوز عوض الغنام نفاد الوقود في غزة الوقود

مواد متعلقة

وزير الصحة: مستعدون بـ35 حضانة متنقلة لإنقاذ أطفال غزة فور وصولهم

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل استهدافه المدنيين فى غزة ويفصل أجزاء مستشفى الشفاء

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إيقاف تراخيص السيارات 6 أشهر حال التلاعب باللوحات المعدنية

أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

خبير مصرفى يكشف سبب رفع البنك المركزى حدود التعاملات اليومية والشهرية

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء