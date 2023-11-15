مارتن جريفيث: هناك حاجة ملحّة لدخول الوقود إلى قطاع غزة

أكد مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، اليوم، العمل على فتح معابر أخرى لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، مشددًا على وجود حاجة ملحة لدخول الوقود إلى القطاع.

ودعا جريفيث، إلى ضرورة تهيئة الظروف للأونروا لإقامة ملاجئ للنازحين في جنوب غزة: "سنعمل على فتح مناطق لتوزيع المساعدات على النازحين في جنوب غزة".

كما شدد على الحاجة الملحة لتمكين المدنيين من الانتقال إلى مناطق آمنة، وعودة أهالي شمال غزة إلى مساكنهم مرة أخرى، مضيفًا: "يجب إسكات المدافع في غزة لتمكين المدنيين من التحرك إلى أي مكان".

كما كشف عن وجود نحو 460 شاحنة مساعدات في العريش ورفح على استعداد الدخول لغزة، مؤكدًا ضرورة توفير الوقود والأموال حتى تتمكن المنظمات الإنسانية من القيام بعملها في غزة.

كما دعا من جانبه إلى ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن بدون أي شروط مسبقة.