الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أردوغان: انضمام السويد لـ "الناتو" قيد الدراسة في البرلمان

أردوغان
أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون المتعلق ببروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قيد الدراسة في اللجنة المختصة بالبرلمان.

وردا على عدم اتخاذ السويد خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب، أفاد “أردوغان” في رده على أسئلة الصحفيين عقب اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية أمام البرلمان بالعاصمة أنقرة، بأن اللجنة الخارجية بالبرلمان التركي تتابع ما تقوم به السويد.

وكانت العاصمة الليتوانية فيلنيوس، استضافت اجتماعا ثلاثيا ضم الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون وأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، في منتصف يوليو الماضي.

وعقب الاجتماع، أكد بيان ثلاثي، أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن ستوكهولم ستدعم جهود إحياء مسار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

 

الرئيس التركى أردوغان رجب طيب أردوغان السويد ناتو فيلنيوس

مواد متعلقة

وزير الخارجية الإيراني: حماس أبغتنا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى المدنيين

الأمم المتحدة تطالب بوقف مجزرة غزة

إغلاق مراكز تعليمية للفتيات في أفغانستان

حماس عن الاتهامات الأمريكية: ضوء أخضر لارتكاب إسرائيل المزيد من المجازر

مقتل 7 أشخاص فى ضربات جوية أمريكية بسوريا

مكتب الإعلام الحكومى بغزة: 11320 شهيدًا حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع

بعد التهديد باقتحامه.. الاحتلال يقطع الكهرباء والاتصالات عن مستشفى الشفاء

الاتحاد الأوروبى يدعو إلى إعلان هدنة إنسانية فى غزة فورًا

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

وثائق تكشف مشروع "البراق" الإخوانى وعلاقته بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

كيف نجحت مصر في جذب الشركات العالمية لتصنيع السيارات محليًا؟

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع مع انخفاض الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء