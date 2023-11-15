رويترز: تسليم 24 ألف لتر وقود إلى غزة لن يكون كافيًا للمستشفيات

قال مصدر دولي مطلع إن التسليم الأوّلي البالغ 24 ألف لتر من الوقود، الذي وصل إلى غزة اليوم، كان من المقرر أن يتم تقسيمه على يومين مع تخصيص 12 ألف لتر لكل يوم، لكن بسبب سوء الأحوال تم تسليمه على دفعة واحدة.

وقال المصدر، في تصريحات لوكالة رويترز:"هذا لا يكفي لأي شيء، لا للمستشفيات، ولا حتى لتوصيل المساعدات".

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية، صباح اليوم، بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة.

دخول أكثر من ألف شاحنة إلى قطاع غزة

وفي يوم الثلاثاء، دخلت 91 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية والمياه المعبأة والبطانيات والخيام إلى غزة قادمة من مصر، لكن الأمم المتحدة تقول إن عمليات التسليم منذ 21 أكتوبر، والتي يبلغ مجموعها 1187 شاحنة، لا يمكنها تلبية سوى جزء صغير من الاحتياجات، مؤكدة أن توزيع المساعدات توقف إلى حد كبير بسبب نقص الوقود.

وبعد دخول أول شاحنة محملة بالوقود معبر رفح، متجهة إلى غزة يوم الأربعاء، قال شهود إن شاحنتين أخريين اصطفتا في انتظار الدخول قريبًا.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه بحق المدنيين فى قطاع غزة خصوصًا المستشفيات، وفى ظل تكثيف الغارات الجوية من قِبل جيش الاحتلال على مستشفيات قطاع غزة خرج عدد كبير عن الخدمة جراء القصف العنيف أو نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء تمامًا، فضلًا عن رفض الجانب الإسرائيلى بدفن جثث الضحايا الذين استشهدوا خلال الأيام الماضية.