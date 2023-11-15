شكري: المساعدات تنتظر طويلًا أمام معبر رفح بسبب الاحتلال.. ولا يمكن إلقاء اللوم على مصر

ردَّ سامح شكري، وزير الخارجية، على الإدعاءات الكاذبة الصادرة عن وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية، حول عرقلة مصر دخول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة.

وقال شكري، خلال مؤتمرٍ صحفيِّ اليوم الأربعاء، مع ميهول مارتن، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، إن "القدرة على نفاذ الشاحنات التي تحمل المساعدات مرهونة بموافقة سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ولكننا أقمنا مستودعات لتلك المساعدات".

ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

وأوضح أن الشاحنات تقف لمدد مبالغ فيها للتحقق من حمولاتها، حيث تقف انتظارًا على معبر رفح لأوقاتٍ طويلة لدخولها إلى القطاع، داعيًا المجتمع الدولي لبذل الجهود الواجبة لنفاذ هذه المساعدات وعدم إعاقتها.

وشدد وزير الخارجية، على أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال إلقاء هذه المسؤولية على مصر التي لم تدخر جهدًا في توصيل المساعدات لقطاع غزة.

وتابع: "تم التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات لغزة، ثم إنفاذ حل الدولتين باعتباره الوسيلة الأساسية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن هذا أيضًا يقع مسؤوليته على المجتمع الدولي بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود من المفاوضات لعدم العودة إلى الحلقات المفرغة، وعلى المجتمع الدولي أن يملي هذه الرؤية ويتم تنفيذها".