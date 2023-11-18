نتنياهو: قضينا على آلاف المخربين وعلى رموز السلطة فى غزة (فيديو)

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قضينا على آلاف المخربين وعلى رموز السلطة في قطاع غزة، كما أن قوتنا الفولاذية شرط لتحقيق الانتصار في هذه الحرب".



وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر له نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "أقدر الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة جو بايدن الذي يرى المصلحة المشتركة مع إسرائيل، كما أن لدينا "قبة سياسية" حديدية تساعدنا على تحقيق النصر في غزة".



وواصل: "وافقنا على طلب أمريكي بإدخال شاحنتي وقود لجنوب غزة يوميًا".