السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو: قضينا على آلاف المخربين وعلى رموز السلطة فى غزة (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قضينا على آلاف المخربين وعلى رموز السلطة في قطاع غزة، كما أن قوتنا الفولاذية شرط لتحقيق الانتصار في هذه الحرب".

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر له نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "أقدر الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة جو بايدن الذي يرى المصلحة المشتركة مع إسرائيل، كما أن لدينا "قبة سياسية" حديدية تساعدنا على تحقيق النصر في غزة".

وواصل: "وافقنا على طلب أمريكي بإدخال شاحنتي وقود لجنوب غزة يوميًا".

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