جانتس: الحرب مستمرة ولن تتوقف إلا بإعادة المحتجزين

قال بيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، إن الحرب والعملية في غزة ستستمر بقوة، ولن تتوقف إلا بعودة المحتجزين بأمان وبعدها سيكون هناك سلام وأمن.

وأضاف جانتس، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب أن تكون لدينا مسئولية ومطلوب منا قرارات صعبة تتطلب توافقًا لأجل الشرعية الداخلية والخارجية، معلنًا عن دعمه كل من يعمل في قيادة الحرب.

وتابع: "التقيت عائلات المخطوفين اليوم وجميعنا كمجلس حرب والجميع نقوم بما يلزم لإعادة المخطوفين".