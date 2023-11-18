السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جانتس: الحرب مستمرة ولن تتوقف إلا بإعادة المحتجزين

بيني جانتس
بيني جانتس

 قال بيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، إن الحرب والعملية في غزة ستستمر بقوة، ولن تتوقف إلا بعودة المحتجزين بأمان وبعدها سيكون هناك سلام وأمن.

وأضاف جانتس، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب أن تكون لدينا مسئولية ومطلوب منا قرارات صعبة تتطلب توافقًا لأجل الشرعية الداخلية والخارجية، معلنًا عن دعمه كل من يعمل في قيادة الحرب.

وتابع: "التقيت عائلات المخطوفين اليوم وجميعنا كمجلس حرب والجميع نقوم بما يلزم لإعادة المخطوفين".

القاهرة الإخبارية غزة المحتجزين

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