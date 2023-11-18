المستشار عبدالعزيز المزري: الإرهاب يهدد أمن قارة إفريقيا

قال المستشار عبدالعزيز المزري عضو اللجنة التنفيذية لقدرة إقليم شمال إفريقيا، إن موضوع مكافحة الإرهاب أحد أهم الموضوعات حيث إنه يهدد أمن قارة إفريقيا.

وأضاف خلال حضوره ورشتي عمل في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، لتقديم الدعم التدريبي للكوادر الأمنية الإفريقية، أن الورشة قدمت لنا إفادة كبيرة في هذا الأمر من خلال المناقشات وأن هذه الدورة ستفيد كل الدول المشاركة.

كان المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة، مظم ورشتى عمل فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وكذا حول وضع البرامج التدريبية للمكونات العسكرية والشرطية والمدنية بالقوة الأفريقية الجاهزة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى وقدرة إقليم شمال أفريقي.

جاء ذلك حرصا من الوزارة على تقديم الدعم التدريبى للكوادر الأمنية الأفريقية العاملة فى مجال دعم السلام.