علي حسن يكشف كواليس موافقة الإخوان على التنازل عن أرض سيناء (فيديو)

انتقد الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقال إنه يؤدي إلى صناعة جيل جديد من المقاومين الفلسطينيين أكثر شراسة من حماس، ويعرض الشعب الإسرائيلي للخطر في كل دول العالم.

وأضاف حسن، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحرب على غزة ولدت سخطًا وغضبًا على إسرائيل في العالم العربي والغربي، وأنه شهد الكثير من المظاهرات والاحتجاجات التي تندد بالاحتلال وتطالب بوقف العدوان.

وأشاد بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية والسعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وقال إن كلمته في القمة العربية الإسلامية كانت خارطة طريق للحل العادل والشامل، وأنها أحدثت زخمًا كبيرًا في وسائل الإعلام العربية والدولية.

وانتقد حسن، موقف الرئيس المعزول محمد مرسي من قضية سيناء، وقال إنه كان الخائن الوحيد الذي سولت له نفسه التنازل عن جزء من أرض مصر لإسرائيل، وأن ثورة 30 يونيو كانت للتخلص منه ومن حكم الإخوان الذي كان يهدد مصالح مصر والأمة العربية.