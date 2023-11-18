أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم السبت، مراسمَ أداء أعضاء النيابة العامة الجدد -المعينين بموجب القرارين الجمهوريين رقمي ٤٣١، ٤٣٢ لسنة ٢٠٢٣- اليمينَ القانونية لبدء مباشرة العمل القضائي.

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كما شهد المراسم أيضًا، المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من أعضاء المجلس، وهم كل من المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشارعبد العزيز طنطاوي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد حماد رئيس محكمة استئناف طنطا، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حضور لفيف من قادة النيابة العامة والوزارة.