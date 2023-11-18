مصر تحرز فضية بطولة كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية.. وإيران تفوز بالذهبية

حصل منتخبنا الوطنى البارالمبى للكرة الطائرة للرجال على المركز الثانى والميدالية الفضية، بعد خسارته فى المباراة النهائية من المنتخب الإيرانى بطل العالم بثلاثة أشواط دون رد.

جاء فوز إيران باللقب العالمى كأمر طبيعى، نظر لفارق الخبرات بين المنتخبين لصالح إيران، وامتلاك المنافس حائط صد منيع بقيادة العملاق ميرزه الذى يبلغ طول 240 سنتيمتر، فضلا عن تفوق إيران على جميع المنافسين بنتيجة واحدة 3/0، ولم يستطع أى منتخب خطف شوط واحد منه، ليتأهل منتخبنا لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024 بصحبة المنتخب الإيرانى بطل العالم، قدم منتخبنا مستوى طيب طبقا للإمكانيات الفنية والبدنية للاعبين، رغم قوة وصعوبة المباراة، ليسدل الستار على البطولة التى أقيمت على ملعب الصالة المغطاة بنادى النادى بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، على مدار ثمانية أيام تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بمشاركة 17 دولة مثلها 23 منتخبا للرجال والسيدات.

أثنى الدكتور مصطفى صادق رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد البارالمبى، على أداء المنتخب المصرى الذى وصل للمباراة النهائية بجدارة واستحقاق، ويعد المنتخب الجماعى للرجال الذى يصل إلى المباراة النهائية فى كأس العالم، لافتا إلى أن الجماهير المصرية التى حضرت المباراة أزرت منتخبنا الوطنى قبل بداية اللقاء وحتى نهايته، لكتابة تاريخ رياضى جديد لكرة الطائرة البارالمبية.

أشار الدكتور مصطفى صادق أن تأهل المنتخب المصرى للمباراة النهائية يعد إنجاز، فضلا عن تحقيقه إنجاز آخر بالتأهل للمرة التاسعة على التوالى للدورة الاوليمبية، مؤكدا أن منتخبنا يستحق الإشادة على أدائه المتميز خلال البطولة وبلوغه المباراة النهائية، مشيرا إلى أنه سوف يطالب مجلس الإدارة بمنح اللاعبين مكافأة إيجادة من ميزانية الاتحاد بعيدا عن المكافأة التى سوف يحصل عليها اللاعبون من وزارة الشباب والرياضة، طبقا للائحة المكافآت المعمول بها فى الوزارة.

أسفرت بقية مباريات اليوم، فى منافسات الرجال عن فاز المنتخب العراقى على نظيره اليابانى 3/1 فى مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، كما فاز البرازيل على الصين بنفس النتيجة على المركزين الخامس والسادس، وحقق المنتخب الألمانى فوزا صعبا على نظيره الأوكرانى 3/2 على المركزين الثالث والرابع، وفى منافسات السيدات، حصل منتخبنا الوطنى على المركز الثامن بعد الخسارة من نظيره الرواندى 3/0 على المركزين السابع والثامن، وفاز المنتخب الأوكرانى على سلوفينيا 3/0 على المركزين الخامس والسادس، وخسر لمنتخب الألماني مع نظيره البرازيلى 0/3 على المركزين الثالث والرابع، فاز منتخب الصين للسيدات بلقب بطولة العالم بعد حصوله على المركز الأول بالفوز على المنتخب الكندى 3/1 ليحصل منتخب كندا على المركز الثانى والميدالية الفضية،

قال اللواء منصور محمدي درويش نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس اللجنة المنظمة والمتحدث الرسمى للبطولة والاتحاد، والذى شارك فى أربع دورات أوليمبية وخمس بطولات كأس عالم، إن مصر نجحت بإمتياز فى تنظيم البطولة على الأراضى المصرية، لافت إلى أن مصر نظمت بطولة تضاهى بل تتفوق على تنظيم البطولات فى الدول الكبرى، معلنا أن اللجنة المنظمة للبطولة لم تتلق أى شكوى من أى نوع خلال إقامة الوفود فى مصر ومشاركتها فى البطولة، مضيفا أن اللجنة المنظمة تلقت خطابات شكر وتقدير من بعثات الدول على حسن التنظيم، وحفاوة الاستقبال، والأداء الراقى فى التعامل أثتاء الإقامة والتدريبات وأثناء المباريات الرسمية والتنقل من الملاعب إلى فنادق الإقامة والجولات السياحية التى قامت بها بعض الدول.

أشار اللواء منصور درويش أن مجلس إدارة الاتحاد، سوف يمنح اللاعبين مكافآت إيجادة خاصة من ميزانية الاتحاد بعد الأداء القوى فى النهائى أمام المنتخب الإيرانى الرهيب، لوصوله للمباراة النهائية وتأهله لأوليمبياد باريس الصيف المقبل، بعد أن تمكن المنتخب من التأهل للدورة الأوليمبية للمرة التاسعة فى تاريخه والمرة التاسعة على التوالى.

أكد اللواء منصور درويش أن مجلس الإدارة بالكامل تواجد خلف المنتخب فى المدرجات ومع الجماهير، حيث ساند وشجع منتخبنا للتغلب على قوة المنتخب الإيرانى، ورفع الحالة المعنوية للاعبين وبث الحماس فى نفوسهم، ولكن المنتخب الإيرانى حسم الموقعة لصالحه، بعد أن أدى لاعبينا أكثر مما طلب منهم، ووصلوا لنهائى بطولة كأس العالم لأول مرة فى تاريخ الألعاب الجماعية المصرية، تضم اللجنة المنظمة

برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى، كل من اللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد، والدكتور أحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المالية بالبطولة الذى يمثل دينامو البطولة ويتابع كل شئ بنفسه، وغريب إدريس، وعصام محمد رئيس لجنة الحكام بالبطولة صاحب المجهود الوفير، ونادية يوسف أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور هويدا مندى مديرة البطولة والتى تبذلت جهود غير عادية قبل وأثناء البطولة لنصل إلى هذا النجاح الباهر، وهشام السيد مساعد مديرة البطولة الذى أمد الجميع بالنتائج والصور الخاصة بكل المباريات، وأمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذى للاتحاد الذى يتواجد فى جميع أماكن البطولة.

ضم منتخب الرجال اللاعبين، هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، أحمد محمد فضل، أشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، أحمد محمد خميس، زكريا السيد، أحمد محمد حسن، محمد إبراهيم، أنور رمضان، حماده سيد، فارس محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا، وطاهر البهائي مدربا عاما، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.