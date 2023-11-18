السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على حسن: المدافعون عن حقوق الإنسان سقطوا فى امتحان الحرب على غزة

علي حسن
علي حسن

أكد الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ليست حربًا بين الكيان المحتل وحركة حماس كما يدعي حلفاؤها في الغرب، بل هي حرب بين الاحتلال والإنسانية.

وأشار حسن، في لقائه التليفزيوني ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، إلى أن عدد الشهداء في غزة تجاوز 12 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء، كما انتقد موقف الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، وقال إنها سقطت في امتحان الحرب على غزة، ولم تتخذ أي إجراءات لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يقاوم بكل شجاعة وصمود، وأن السحر انقلب على الساحر في إسرائيل، حيث تشهد مظاهرات ضد نتنياهو وانخفاضًا في شعبيته، كما توقع أن ينتج عن تلك الحرب جيل جديد من المقاومين الفلسطينيين، الذين سيكونون أكثر شراسة على الاحتلال.

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