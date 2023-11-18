وزارة الصحة بغزة: أكثر من 80 شهيدا في غارتين إسرائيليتين على مخيم اللاجئين

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن أكثر من 80 شخصا استشهدوا يوم السبت في غارات إسرائيلية مزدوجة على مخيم جباليا للاجئين.

قال مسؤول في وزارة الصحة في غزة إن "ما لا يقل عن 50 شخصا" قتلوا في غارة إسرائيلية في وقت مبكر من صباح السبت على مدرسة الفاخورة التي تديرها الأونروا في مخيم جباليا للاجئين حيث يلجأ النازحون الفلسطينيون.

وذكر المسؤول أن ضربة أخرى على مبنى منفصل في المخيم أدت إلى مقتل 32 شخصا من نفس العائلة، 19 منهم طفلا.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 32 فردا من عائلة أبو حبل قالت إنهم قتلوا في أكبر مخيم للاجئين في غزة، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقد استجاب العديد من مسؤولي الأمم المتحدة للضربات القاتلة، حيث قال مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث: “الملاجئ هي مكان آمن. المدارس هي مكان للتعلم. أنباء مأساوية عن مقتل الأطفال والنساء والرجال أثناء لجوئهم إلى مدرسة الفاخوري شمال غزة. ولا يمكن للمدنيين، ولا ينبغي لهم، أن يتحملوا ذلك بعد الآن”.

وردت الأونروا أيضًا على الهجمات قائلة: “نتلقى صورًا ولقطات مروعة لعشرات الأشخاص الذين قتلوا وجرحوا في مدرسة أخرى تابعة للأونروا تؤوي آلاف النازحين في شمال قطاع غزة. لا يمكن لهذه الهجمات أن تصبح شائعة، بل يجب أن تتوقف”.

قال مسؤولو صحة في مستشفى ناصر بغزة إن 15 شخصا على الأقل قتلوا يوم السبت بعد غارة جوية أصابت منزلا غرب خان يونس. ورفعت السلطات الصحية في غزة عدد القتلى يوم الجمعة إلى أكثر من 12 ألف شخص، منهم 5000 طفل. وتعتبر الأمم المتحدة هذه الأرقام ذات مصداقية، على الرغم من أنه يتم تحديثها الآن بشكل غير منتظم بسبب صعوبة جمع المعلومات.

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) اليوم السبت إنها تلقت صورا ولقطات "مروعة" لعشرات القتلى والجرحى في هجوم على مدرسة تابعة للأونروا في شمال غزة. "لا يمكن لهذه الهجمات أن تصبح شائعة، بل يجب أن تتوقف. وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، على منصة التواصل الاجتماعي X، إن وقف إطلاق النار الإنساني لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك.