السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل ستُعاقب إسرائيل على جرائمها بعد انتهاء الحرب فى غزة؟ (فيديو)

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

حذر اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، من أن إسرائيل لن تفلت من العقاب بعد انتهاء الحرب في غزة، مطالبًا بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار سالم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، إلى أن إسرائيل غير عضو في المحكمة الدولية، ولكن ذلك لا يعفي مسئوليها من المحاكمة، ويحق لكل من تضرر مما فعله جيش الاحتلال بحقه أن يقاضيها في المحكمة الدولية.

وواصل: "نتنياهو لن يفلت لا من شعبه ولا من المجتمع الدولي بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، كما أن مصر تقوم بدور الوسيط في فلسطين حاليًا، والوضع لا يتحمل أن تكون طرفًا في هذا الصراع".

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