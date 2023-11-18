نائب رئيس "مستقبل وطن": نشهد حالة اصطفاف خلف الزعيم الرئيس السيسى

قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين تنظيم الحزب، إن مصر تشهد حالة من الحراك السياسي والتى بدأت منذ انطلاق دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطني، والتى شهدت حالة من التشاور والتعبير، وحاليًا نشهد حالة اصطفاف خلف الزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "إن الرئيس عمره ما خذل الشعب المصري منذ ٢٠١٣ فى توفير الأمن والقضاء على الارهاب، وتوفير حياة كريمة وبنية أساسية، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة التى تشهدها قطاع غزة، يؤكد رؤية الرئيس وحجم التحديات التى تحيط بالمنطقة".

وأضاف: نريد أن نعبر عن حالة الاصطفاف من خلال تشجيع المواطنين والتوجه لصندوق الاقتراع أيام الانتخابات الرئاسية، وأن دور الأحزاب أن تعبر عن المواطنين، معلنًا التضامن المستمر مع الفلسطينيين في قطاع غزة في المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده تحالف الأحزاب المكون من ٤٢ حزبًا سياسيًا، وبحضور عدد من ممثلي الحملة الانتخابية وتنسيقية شباب الأحزاب السياسيين وعدد من الأحزاب، ومن أبرز الحضور ومحمد عزمي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال عبدالجواد، إن الشعب الفلسطيني شعب بطل وخالص مساندتنا لهم، مؤكدًا أن دعم الرئيس يأتي منذ أن حمل على عاتقه هموم الوطن منذ ٢٠١٣ والوقت لا يتسع لسرد إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي واختياره كونه قائدًا وزعيمًا مدركًا الأمن القومي العربي والمصري يبدي كل جهده للعمل وفق رؤية صائبة، داعيًا المواطنين للخروج وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس مصر القادم.

مؤتمر جماهيري حاشد لدعم السيسي

وتنظم أحزاب "إرادة جيل" و"المصريين" و"السادات الديمقراطي" و"الشعب الديمقراطي"، أعضاء تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت رايته 42 حزبًا سياسيًا، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، يحضره الآلاف من أبناء الشعب المصري، مساء اليوم السبت، في مركز الأزهر للمؤتمرات، من أجل دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

يقام المؤتمر تحت رعاية النائب تيسير مطر- الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية رئيس حزب "إرادة جيل" عضو مجلس الشيوخ، والمستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين"، والنائب عفت السادات رئيس حزب "السادات الديمقراطي" ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والمستشار خالد فؤاد، رئيس حزب "الشعب الديمقراطي"، ويحضره قيادات وأعضاء تحالف الأحزاب المصرية والعديد من القوى الوطنية.