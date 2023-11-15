الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: تحالف الأحزاب متواجد فى الشارع وله تأثير وقدرة على الدعم والحشد

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

قال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب السياسية المصرية، إن تحالف الأحزاب متواجد في الشارع وله تأثير وقدرة على الدعم والحشد في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

أضاف أمين عام التحالف خلال اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب السياسية المصرية المنعقد الآن بمقر حزب إرادة جيل بوسط البلد، إن التحالف نظم أكثر من مؤتمر جماهيري في المحافظات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية ويواصل فعالياته لدعم الرئيس.

أوضح مطر أن التحالف قادر على الحشد لتأثيره وقوته في الشارع، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تعاونا بين الأحزاب جميعها تحت مظلة التحالف لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة وأهميتها من أجل الوطن، مؤكدا مطر أن التحالف موجود في الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي.

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وأعلن مطر تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد السبت المقبل، وكل حزب من الأحزاب عليه دور في المؤتمر، منوها إلي أن هناك أحزابا من خارج التحالف سوف تشارك في المؤتمر، مشددًا على التنسيق بين أحزاب التحالف في المؤتمرات القادمة في كافة المحافظات.

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