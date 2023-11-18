السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تيسير مطر: أكثر من 60 حزبا يؤيدون الرئيس السيسي لفترة جديدة

تيسير مطر
تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إننا اليوم نرسل رسالة قوية للعالم كله أن  أحزاب مصر السياسية موجودة على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود أكثر من ٦٠ حزبا اليوم يؤيدون السيد عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده تحالف الأحزاب المكون من ٤٢ حزبا سياسيا، وبحضور عدد من ممثلي الحملة الانتخابية وتنسيقية شباب الأحزاب السياسيين وعدد من الأحزاب، ومن أبرز الحضور النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين تنظيمه، ومحمد عزمي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشهد المؤتمر فيلما تسجيليا لإنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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"أبوالعطا": تحالف الأحزاب المصرية ينظم اليوم أكبر مؤتمر جماهيرى لدعم السيسى

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نائب: تحالف الأحزاب متواجد فى الشارع وله تأثير وقدرة على الدعم والحشد

وتنظم أحزاب ”إرادة جيل“ و”المصريين“ و”السادات الديمقراطي“ و”الشعب الديمقراطي“، أعضاء تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت رايته 42 حزبًا سياسيًا، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، يحضره الآلاف من أبناء الشعب المصري، مساء اليوم السبت، في مركز الأزهر للمؤتمرات، من أجل دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

يقام المؤتمر تحت رعاية النائب تيسير مطر - الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية رئيس حزب ”إرادة جيل“ عضو مجلس الشيوخ، والمستشار حسين أبو العطا رئيس حزب ”المصريين“، والنائب عفت السادات رئيس حزب ”السادات الديمقراطي“ ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والمستشار خالد فؤاد، رئيس حزب ”الشعب الديمقراطي“، ويحضره قيادات وأعضاء تحالف الأحزاب المصرية والعديد من القوى الوطنية.

تحالف الأحزاب المصرية يقف صفًا واحدًا خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وقال المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نحن بصدده اليوم ليس الأول ولن يكون الأخير، فمنذ اليوم الأول وجميع أعضاء تحالف الأحزاب المصرية يقفوا صفًا واحدًا خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال مسيرة البناء والتعمير والتنمية الذي بدأها الرئيس السيسي منذ 10 سنوات.

وأوضح ”أبو العطا“، أن أعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات حزب ”المصريين“ والأمناء على مستوى الجمهورية، أعلنوا دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أننا بصدد عُرس ديمقراطي كبير يتابعه العالم من كل حدب وصوب، ولابد على الجميع استغلال حقوقه المشروعة في الديمقراطية الذي أصبحنا نعيش فيها وأن يمارسها بشكل عملي ويُزين بها لجان الاقتراع.

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