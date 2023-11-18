محافظ قنا يبحث سبل تطوير ورفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية بالتأمين الصحي

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن منظومة التأمين الصحي بالمحافظة، تشهد تطورا كبيرا في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، مؤكدًا أن الحصول على العلاج والدواء حق أصيل لكل مواطن، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده، لبحث سبل تطوير الخدمة العلاجية الموجهة للمرضى المترددين على مستشفي وعيادات التأمين الصحي، بالإضافة إلى توفير احتياجات المؤسسات العلاجية، لتقديم خدمة متميزة للمترددين عليها، بحضور كل من النائب مصطفي محمود مصطفي، والنائب محمد مصطفي الجبلاوي عضوا مجلس النواب، والدكتور أشرف كمال مدير عام فرع التأمين الصحي بجنوب الصعيد، والدكتور أشرف الاحمر وكيل مديرية الصحة، والدكتورة سماح فخر الدين، مدير مستشفي التأمين الصحي، والدكتورة نجلاء عادل مدير التموين الطبي، واحمد ابوالمجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

استمع المحافظ خلال الاجتماع إلي عدد من المشكلات والقضايا المتعلقة بالخدمة الصحية والعلاجية بعيادات مستشفى التأمين الصحي، وأطقم العمل بها، والموقف العام لمستوى الأداء، إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة الصحة، والهيئة العامة للتأمين الصحي لتوريد جهاز القسطرة القلبية بمستشفى التأمين الصحي، وكذلك تشغيل جهاز تحضير الكيماوي بالمستشفى، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة للمرضى المترددين.

وأضاف الداودي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي توفير صيادلة لسد العجز بالتأمين الصحي، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، لافتا إلى أنه تم النقاش حول الموقف التنفيذي لتجهيز المركز الإقليمي لرعاية وعلاج مرضى السكر بمجمع عيادات التأمين الصحي بنجع حمادي، والذي سيكون ثاني مركز يتم تشغيله بمحافظة قنا، حيث تم افتتاح المركز الأول بمدينة العمال في يناير عام ٢٠٢٢، مضيفا أنه جاري التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي للبدء في إنشاء طابق ثاني بعيادة الوفاء الشاملة بمدينة قنا، بهدف استيعاب أعداد أكبر من المنتفعين، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.