الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكافة قطاعات التنمية المجتمعية والاقتصادية بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ظهر اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمتابعة دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة قطاعات التنمية المجتمعية والاقتصادية بمحافظة قنا، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة قنا، والذي يهدف إلى تنمية القدرات والمهارات الرقمية لعدد من شباب المحافظة على برامج أساسيات الحاسب الآلى والبرمجة لتلبية احتياجات سوق العمل الحر.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد بسيوني مدير عام إدارة نشر أدوات تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، والمهندس أحمد جاد مدير إدارة التعليم الإلكتروني بالوزارة، ومحمود ربيع مدير المتابعة والتقييم ومبادرة طور وغير بوزارة الاتصالات،والدكتور أحمد حلمي أستاذ تكنولوجيا التعليم ومدير مركز التعلم الإلكتروني بجامعة جنوب الوادي،  والدكتور محمود محمد حسين أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بالجامعة وأحمد يوسف مدير وحدة التحول الرقمي بالمحافظة.

تأهيل وتنمية القدرات والمهارات الرقمية

ناقش نائب محافظ قنا عدد من المحاور لبناء الانسان وتطويره والمتمثلة في تأهيل وتنمية القدرات والمهارات الرقمية لتأهيلهم للعمل المهني الحر، وإتاحة ونقل ثقافة التعليم الإلكتروني ودعم صناعته لخلق فرص عمل في هذا المجال، ونشر ثقافة التعافي الأخضر المستدام والتعريف بمخاطر التغيرات  المناخية والبيئية وكيفية التغلب عليها.

ومن جانبه أشاد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وذلك خلال بيان صحفي صادر عن مكتب اعلام الديوان العام لمحافظة قنا، اليوم الخميس، بجهود وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية للإتصالات وتحقيق التحول الرقمى، وسعي الوزارة لتطويع التكنولوجيا لخدمة المجتمع ودورها الفاعل في دعم المنظومة التعليمية والتعليم عبر الانترنت، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات التطوير المؤسسى الرقمى بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات في محافظة قنا.

حازم عمر نائب محافظ قنا نائب محافظ قنا قنا محافظة قنا الدكتور حازم عمر

مواد متعلقة

تفاصيل اجتماع مدير تعليم نجع حمادي بمديري المدارس الابتدائية

محافظ قنا يهنئ الأقباط بمناسبة ميلاد الشهيد مارجرجس

وكيل تعليم قنا: الوزارة تسعى لرفع كفاءة المنظومة التعليمية بالمدارس

وكيل "تعليم قنا" يشهد فعاليات مهرجان تقييم فرق مرشدات المدارس

وكيل تعليم قنا يتابع تدريب الأكاديمية المهنية للمعلمين

السجن المؤبد لعامل بتهمة قتل ربة منزل في مركز قفط بقنا

محافظ قنا يتابع سير عمل القوافل البيطرية

وكيل "تعليم قنا" يعقد اجتماعًا للتأكيد على أهمية المشاركة فى انتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

"النفق".. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل أقوى عملية فلسطينية منذ 7 أكتوبر

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

المحكمة الدستورية ترفض دعوى صرف معاش لشخص بعد وفاة والديه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة