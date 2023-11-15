الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم قنا: الوزارة تسعى لرفع كفاءة المنظومة التعليمية بالمدارس

محمد السيد وكيل
محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم، فعاليات الندوة التعريفية ببروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل وتنمية المهارات القدرات الرقمية ونشر ثقافة التعلم الإلكتروني بين الطلاب والمعلمين بحضور المهندس محمد بسيوني مدير عام ادارة نشر أدوات المعلومات والمهندس أحمد جاد مدير إدارة التعليم الإلكتروني ومحمود ربيع مسئول مبادرة طور وغير بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي وأسامة قدوس مصطفي مدير إدارة العلاقات العامة وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة التربوية وذلك بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا.

وأشار مدير تعليم قنا،  خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا اليوم الأربعاء، إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى دائمًا لرفع كفاءة المنظومة التعليمية، وأن تمكين الطلاب والمعلمين في جميع المراحل الدراسية وتأهيلهم للتعامل مع أدوات تكنولوجيا المعلومات، لمواكبة تغييرات العصر، يساهم مساهمة مباشرة في تحقيق رؤية ورسالة الوزارة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

 كما أن استراتيجية الوزارة تهدف إلي تنمية وتطوير منظومة التعليم وفق المناهج الدراسية الجديدة ونشر الوعي والدراية لأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها، وتطوير آليات التعلم والتدريب من خلال الاستخدام المبكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمختلف المدارس في محافظة قنا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، خلال البيان الصادر عنه اليوم الأربعاء، على إلى حرصه على متابعة سير عمل العملية التدريبية والمبادرات والبرامج التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل طور وغير ومبادرة مصر الرقمية وغيرها من المبادرات الهادفة والتي تخدم العملية التعليمية وتنمي القدرات الرقمية لدى الطلاب والمعلمين في مختلف مدارس قرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا التسع.

قنا محافظ قنا محافظة قنا وزارة التربية والتعليم اشرف غريب الداودي

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