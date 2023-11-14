وكيل "تعليم قنا" يعقد اجتماعا للتأكيد على أهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة

ترأس الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أول اجتماع لمديري الإدارات التعليمية في أماكن عملهم الجديدة عقب حركة التدوير التي جرت خلال الأسبوع الماضي.

حضرت الاجتماع منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية.

وشدد وكيل "تعليم قنا" على تكليف لجان عمل لمتابعة تجهيز وفرش لجان الانتخابات الرئاسية وكذلك استراحات قوات التأمين وحجرات السادة القضاة المكلفون بالإشراف على الانتخابات، ووجه بالاستعانة بالمختصين من مدارس التعليم الفني في كل إدارة تعليمية لتفصيل فرش وأغطية لسراير الاستراحات وانهاء اعمال الدهانات والنجارة واللحام وصيانة المرافق والكهرباء داخل اللجان والاستراحات حتى تظهر المؤسسات التعليمية المختارة بالمظهر المناسب واللائق بها احتفاء بذلك العرس الانتخابي.

كما أكد على أهمية توسيع دائرة المشاركة في الانتخابات والتعبير عن آراء أكبر الكتل التصويتية من المعلمين والطلاب بغية استكمال المسار التنموي والسياسي اللذان يحققان آمال وطموحات المواطنين، ولفت إلى إعداد كوادر تتولى رفع وعي الطلاب الذين تجاوزوا 18 عام من مدارس التعليم العام والفني وتثقيفهم نحو أهمية المشاركة في صياغة الحياة السياسية للوطن وصناعة مستقبل مشرق.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى اضطلاع رجال التعليم بدورهم من خلال مجالس الأمناء والآباء والمعلمين والتربية الاجتماعية في التنسيق مع المجالس القروية و العمد والمشايخ و حث الطلاب على الإدلاء بأصواتهم بما يعزز تماسك النسيج الوطني وتقويته كي يتصدى لاي تهديدات ومجابهة اي مخطط خارجي يستهدف إضعاف الدولة المصرية .