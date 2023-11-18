السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سلوى عثمان تكشف عن اللحظات الأخيرة فى حياة والدها الراحل عثمان محمد على

سلوى عثمان
سلوى عثمان

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن سبب وفاة والدها الفنان عثمان محمد علي المفاجئ، وقالت إنه مر بظرف صحي صعب أثناء تصوير مسلسل "بابلو"، إذ أصيب بجلطة، ونقل عل أثرها إلى المستشفى، لكنها تركت أثرًا في يده اليسرى وقدمه، وذلك في رمضان  ٢٠٢٢، وهو ما دفعه للاعتذار عن العمل، وبعد مرحلة من العلاج الطويلة استعاد نشاطه مجددًا.

ولفتت سلوى عثمان، في أول لقاء تليفزيوني عقب وفاة والدها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي قدمته اليوم الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين على قناة "CBC" إلى أن والدها كان لديه قدر من الالتزام نحو عمله دفعه للذهاب للتدريس في الأكاديمية من أجل طلابه حتى في لحظات تعبه.

وذكرت سلوى عثمان، أن أباها كان قد امتثل للشفاء بشكل ملحوظ، ولكن التعب هاجمه مرة أخرى قبل ٢٥ يومًا، إذ تواصل معها في مكالمة هاتفية وأخبرها بعودة الجلطة مرة أخرى وأن يده وقدمه لم تعودا قادرتين على الحركة كما كانتا.

وانهارت سلوى عثمان في البكاء، وهي تحكي تفاصيل المكالمة التي دارت مع والدها قبل رحيله، إذ أوصاها بشكل ملفت: "خلي بالك من نفسك يا سلوى"، كما أنه للمرة الأولى يقرر الرجوع للقاهرة من أجل العلاج بعكس الفترات الماضية، التي كان يفضل فيها البقاء في الإسكندرية.

وقالت سلوى عثمان، إنها لجأت إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، الذي أخبرها بضرورة استضافته في دار ضيافة الفنانين لتلقي العلاج المناسب، وخلال تلقيه العلاج بدأت حالته الصحية في التدهور، إذ لم يعد في كامل الوعي كما كان، ودخل في نوبات نوم متقطعة وأخبرها أحد المسئولين بأنه دخل في غيبوبة وطالبها بالحضور.

سلوى عثمان سلوى عثمان تنهار في البكاء وتكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة والدها الفنان الراحل عثمان محمد علي البكاء اللحظات الأخيرة في حياة والدها الفنان الراحل عثمان محمد علي الفنان الراحل عثمان محمد علي الراحل عثمان محمد علي عثمان محمد علي

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