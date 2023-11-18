السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

اللحوم الحمراء والسبانخ.. أطعمة تساعد على ضبط معدلات الهيموجلوبين

ارشيفية
ارشيفية

الهيموجلوبين هو بروتين يوجد داخل خلايا الدم الحمراء ويقوم بدور أساسي في نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أنسجة الجسم وإعادة ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين. يتكون الهيموجلوبين من جزيئات الهيم (التي تحتوي على الحديد) والجلوبين (الجزء البروتيني)، وهو مسؤول عن لون الدم الأحمر. 

تعتبر كمية الهيموغلوبين في الدم مؤشراً مهماً لصحة الدم وقد تدل على مشاكل صحية إذا كانت مرتفعة أو منخفضة بشكل غير طبيعي.

طرق علاج نقص الهيموجلوبين في الدم 

تغذية صحية: تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم والأطعمة الخضراء الداكنة والبقوليات، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بفيتامين C لتحسين امتصاص الحديد.

المكملات الغذائية: يمكن أخذ مكملات الحديد بناءً على توصية الطبيب لزيادة مستويات الحديد في الجسم.

العلاج الطبي: في حالات النقص الشديد للهيموغلوبين، قد يقوم الطبيب بوصف علاجات طبية مثل حقن الحديد أو العلاجات الوريدية.

تحديد سبب النقص: يجب التحقق من الأسباب الكامنة لنقص الهيموجلوبين، فقد يكون النقص ناتجًا عن فقر الدم أو مشاكل في امتصاص الحديد أو نقص فيتامينات أخرى.

هذه العوامل تساهم في ارتفاع ضغط الدم

وهناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة مستويات الهيموجلوبين في الدم، وتشمل:

الأطعمة الغنية بالحديد: مثل اللحوم الحمراء، والكبد، والسمك، والدواجن، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا.

الأطعمة الغنية بفيتامين C: مثل الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والفراولة والفاصولياء الخضراء، حيث يساعد فيتامين C على امتصاص الحديد بشكل أفضل.

الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب والكرفس، فهي غنية بالحديد والألياف والفيتامينات.

المكسرات والبذور: مثل اللوز والكاجو والبندق وبذور اليقطين والشيا، فهي تحتوي على كميات جيدة من الحديد.

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان والأرز البني والدقيق الكامل، حيث تحتوي على الحديد والعديد من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة.

وتناول هذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في دعم مستويات الهيموجلوبين في الدم

الهيموجلوبين خلايا الدم الحمراء نقل الأكسجين الرئتين الدم امتصاص الحدي

مواد متعلقة

الفواكه التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.. إليك القائمة الأمثل

أسباب نقص الهيموجلوبين في الجسم وأبرز فوائده.. وطرق زيادته

الأكثر قراءة

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

"إلى مزبلة التاريخ".. هكذا رد المصريون على رسالة وداع "داليا زيادة"

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

"خارجية فلسطين": إخلاء الاحتلال مجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة