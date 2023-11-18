وضع كارثى.. "إكسترا نيوز" تستعرض مأساة مستشفى الإندونيسى فى غزة

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" الوضع الكارثي في مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، حيث يعاني المستشفى كثيرًا بعد القصف الإسرائيلي الغاشم.

وخرج المستشفى عن العمل بعد القصف الإسرائيلي وباتت طوابق المستشفى مليئة بالأطفال الجرحى والمرضى الذين يعانون من عدوان الاحتلال الذي لا يفرق بين كبير وصغير.

ويحاول الأطباء أمام هذا الوضع المأساوي في مستشفى الإندونيسي معالجة المصابين باستخدام كشافات الهواتف المحمولة بعد انقطاع شبه تام في الكهرباء بالمستشفى، وعجز الأقسام عن العمل.

مواطن فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال الأبرياء

وقال مواطن فلسطيني من داخل مستشفى الإندونيسي: "الاحتلال يستهدف الأطفال الأبرياء وليس لهم أي ذنب فيما يحدث".

وأشار تقرير "إكسترا نيوز" إلى أن أكثر من 45 شخصًا في المستشفى يحتاجون إلى تدخل جراحي عاجل، حيث وصف مدير المستشفى الوضع بالكارثة.

وتضاف مأساة مستشفى الإندونيسي إلى سجل المآسي التي يشهدها القطاع الطبي في غزة، وستبقى شاهدة على جرائم الاحتلال الذي يتفنن في ارتكاب أبشع المجازر في حق المدنيين العُزل دون أن يُحرك المجتمع الدولي ساكنًا.