لأصحاب الأمراض المزمنة.. نظام غذائى صحى خلال أيام عيد الأضحى

عيد الأضحى هو أحد أكبر الأعياد التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، ويصادف اليوم العاشر من الشهر الثاني عشر من التقويم القمري الإسلامي ذو الحجة، ويأتي هذا العام في السادس عشر من يونيو الجاري أي يوم الأحد المقبل هو أول أيام عيد الأضحى.

ومع اقتراب عيد الأضحى، تذكر أن تعطي الأولوية لصحتك خلال موسم الأعياد هذا، وكن على دراية بهذه النصائح الصحية الأساسية للاحتفال البهيج، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.. إليك عدد من الإرشادات الصحية لتجاوز هذه الأيام المبهجة بنظام غذائي صحي:

تناول المشوي بدلًا من المقلي

بدلًا من تناول اللحوم المقلية مثل لحم الضأن المقلي أو الكبد المقلي أو الكباب، اختر البدائل المخبوزة أو المشوية مع مسحة من الزيت فقط لأنها ستكون ألذ وأكثر قرمشة وصحية أيضًا.

المرق البسيط أفضل من المرق السميك والدسم

بدلًا من تحضير اللحم بمرق سميك وكريمي ودهني، يحتوي على الكثير من الزيت والقشطة والزبدة وما إلى ذلك، اختر بديلًا صحيًا يحتوي على كمية أقل من الزيت ومجرد هريس البصل والطماطم، باستثناء أي مكثفات مرق غنية مثل الكريمة والسمن والكاجو وغيرها.

إضافة الألياف على شكل خضار وفواكة

لجعل طبق اللحم أكثر صحة وصديقًا للأمعاء وسهل الهضم أيضًا، قم بإضافة المزيد من الخضار مع اللحم على شكل سلطة بدون تتبيلة كريمية، أو خضار سوتيه أو مشوي. اجعل الفواكة أيضًا أفضل صديق لك لأن محتواها من الألياف سيساعد في التخلص من السموم من الجسم والحفاظ على نظافة أمعائك، كما تساعد الفواكة أيضًا على تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر وتبقي الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول أيضًا.

وجبات صغيرة ومتكررة

بدلًا من تناول وجبة واحدة، تناول وجبات صغيرة ومتكررة من شأنها أن تحافظ على أمعائك في حالة صحية. تحقق أيضًا من حجم الجزء الخاص بك حيث سيتم اختفاء معظم المشكلات من خلال التحكم في الجزء فقط.

تجنب الأعضاء الداخلية للضأن

الأعضاء الداخلية مثل الكبد والقلب والكلى وغيرها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول، لذا تجنب استهلاكها، وبدلًا من ذلك، اختار البدائل الصحية قليلة الدهون مثل صدور الضأن أو الرقبة أو الأجنحة.

تجنب الحلويات والمشروبات المحلاة بالسكر

تجنب الأطعمة الحلوة إذا كنت تهدف إلى الحد من استهلاك السعرات الحرارية والدهون وأيضًا لا تحتوي على سعرات حرارية فارغة على شكل مشروبات حلوة، استبدلي هذه المشروبات بعصائر الفاكهة.