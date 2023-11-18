السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصابون فلسطينيون يشكرون مصر والرئيس السيسى: "أم الدنيا وقفت معنا" (فيديو)

جريدة الدستور

وجّه عدد من المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية الشكر والتحية لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أحد المصابين لقناة "إكسترا نيوز": "أصبت على باب بيتنا بسبب صاروخ سقط عند جيراننا، وأعاني من شظايا في قدمي، قعدت في المستشفى عندنا شهرا وبعد كده وصلنا مصر للعلاج؛ لأن الوضع عندنا في المستشفيات صعب جدًا".

وأضاف: "معندناش رعاية ولا أدوية ونشكر جمهورية مصر العربية ورئيس دولة مصر، المصريين إخواتنا، المكان هنا أحسن وآمن أكثر من غزة".

وتابع: "حولونا من مستشفى ناصر بسيارات إسعاف لمعبر رفح ومن المعبر وصلنا واستقبلنا المصريون إخوتنا، أكثر كلمة بسمعها ألف مرة في الدقيقة عاوز حاجة محتاج حاجة هنخدمك ومحدش مقصر معنا خالص".

مصاب فلسطيني: كل الاحترام للمصريين

وقال مصاب فلسطيني آخر: "وصلنا إلى الجانب المصري وصراحة وحقيقة كل واحد توفر له إسعاف وخدمة فائقة، كل الاحترام للمصريين".

وأكد آخر: "حالتنا كانت صعبة في البداية لكن الحمدلله دخلنا المستشفى واتعملنا اللازم وبفضل الله وجهود الإخوة في مصر كانت الأمور تمام".

وأضاف: "نشكر دولة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمنى نقل باقي إخوتنا المصابين من غزة إلى مصر؛ لأن الوضع حرج بطريقة غير طبيعية".

وتابع آخر: "أول ما وصلت المستشفى في مصر شافوا الجرح وغيرت عليه وثاني يوم عملت عملية، مصر أم الدنيا وإذا توفر لي طرف صناعي في المستقبل يكون نور على نور، تحيا مصر".

مصر السيسين الرئيس السيسي مصابون فلسطينيون فلسطين المستشفيات المصرية اكسترا نيوز

مواد متعلقة

صحة فلسطين تناشد بنقل الأطفال الخدج إلى المستشفيات المصرية

وصول 13 من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح للعلاج فى المستشفيات المصرية

الأكثر قراءة

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

أول تعليق من هالاند بعد إصابته في التوقف الدولي مع النرويج

إعلام إسرائيلى: قواتنا تواجه قتالًا عنيفًا بمحيط حى الزيتون وجباليا فى قطاع غزة

الآلاف يحتشدون لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالبحر الأحمر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان