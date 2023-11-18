مصابون فلسطينيون يشكرون مصر والرئيس السيسى: "أم الدنيا وقفت معنا" (فيديو)

وجّه عدد من المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية الشكر والتحية لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أحد المصابين لقناة "إكسترا نيوز": "أصبت على باب بيتنا بسبب صاروخ سقط عند جيراننا، وأعاني من شظايا في قدمي، قعدت في المستشفى عندنا شهرا وبعد كده وصلنا مصر للعلاج؛ لأن الوضع عندنا في المستشفيات صعب جدًا".

وأضاف: "معندناش رعاية ولا أدوية ونشكر جمهورية مصر العربية ورئيس دولة مصر، المصريين إخواتنا، المكان هنا أحسن وآمن أكثر من غزة".

وتابع: "حولونا من مستشفى ناصر بسيارات إسعاف لمعبر رفح ومن المعبر وصلنا واستقبلنا المصريون إخوتنا، أكثر كلمة بسمعها ألف مرة في الدقيقة عاوز حاجة محتاج حاجة هنخدمك ومحدش مقصر معنا خالص".

مصاب فلسطيني: كل الاحترام للمصريين

وقال مصاب فلسطيني آخر: "وصلنا إلى الجانب المصري وصراحة وحقيقة كل واحد توفر له إسعاف وخدمة فائقة، كل الاحترام للمصريين".

وأكد آخر: "حالتنا كانت صعبة في البداية لكن الحمدلله دخلنا المستشفى واتعملنا اللازم وبفضل الله وجهود الإخوة في مصر كانت الأمور تمام".

وأضاف: "نشكر دولة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمنى نقل باقي إخوتنا المصابين من غزة إلى مصر؛ لأن الوضع حرج بطريقة غير طبيعية".

وتابع آخر: "أول ما وصلت المستشفى في مصر شافوا الجرح وغيرت عليه وثاني يوم عملت عملية، مصر أم الدنيا وإذا توفر لي طرف صناعي في المستقبل يكون نور على نور، تحيا مصر".