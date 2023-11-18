السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تاو يسجل ويقود جنوب إفريقيا للانتصار الأول فى تصفيات كأس العالم 2026

بيرسي تاو
بيرسي تاو

تغلب منتخب جنوب إفريقيا، على ضيفه منتخب بنين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، بمدينة ديربان، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع المنتخب الجنوب إفريقي، رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل صدارة المجموعة، بينما يقبع المنتخب البنيني، في ذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط.

وشهدت المباراة، مشاركة بيرسي تاو، نجم الأهلي مع منتخب «بافا بافانا»، خلال شوطي المباراة، وقدم مستويات جيدة خلال اللقاء.

كما شارك دوكو دودو، نجم سموحة، مع منتخب بنين، عندما حل بديلًا في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

افتتح بيرسي تاو، التسجيل مبكرًا لمنتخب جنوب إفريقيا، في الدقيقة الثانية، بعد تلقيه تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة بطريقة رائعة من فوق الحارس البنيني.

وأضاف خوليسو موداو، مدافع صن داونز، الهدف الثاني في الدقيقة 45+2، قبل أن يتمكن الضيوف، من تقليص الفارق، عبر ستيف مونيه، في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وكان منتخب نيجيريا، قد تعادل مع ضيفه ليسوتو، بهدف لمثله، بينما تعادل زيمبابوي، مع مضيفه رواندا، بالنتيجة ذاتها. 

جنوب أفريقيا بنين تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 دوكو دودو بيرسى تاو الاهلى

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