بعد اهتمام ليفربول.. ليروي ساني يكشف موقفه من الاستمرار مع بايرن ميونخ

تحدث الألماني ليروي ساني، جناح بايرن ميونخ، عن مستقبله مع الفريق، في ظل اهتمام نادي ليفربول بالحصول على خدماته.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة ليفربول في التعاقد مع ليروي ساني، من أجل تعويض الرحيل المحتمل لنجمنا المصري محمد صلاح، رغم مفاوضات إدارة بايرن ميونخ مع ساني لتجديد عقده.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2025، وسط اهتمام قوي من الدوري السعودي بالحصول على خدماته منذ الصيف المنصرم.

ليروي ساني يكشف موقفه من الاستمرار مع بايرن ميونخ

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، تصريحات ليروي ساني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ألمانيا وتركيا الودية، قائلًا: "أصب كامل تركيزي مع المنتخب في الوقت الحالي، وكذلك أركز مع بايرن ميونخ خلال الموسم الجاري، هذا هو الأهم".

وأضاف: "لم أفكر في التمديد حتى الآن، ولكن إدارة بايرن ميونخ تريد تجديد عقدي".

وأوضح: "بايرن ميونخ له الأولوية في المستقبل، لكن هناك أشياء أخرى تحسم موقفي من ذلك الأمر".

وأكد: "المسئولية في بايرن ميونخ تزداد موسم بعد آخر، وكذلك في منتخب ألمانيا".

وواصل: "أحب هذا الضغط لأنه يجعلنا نقدم أفضل ما لدينا، ويوليان ناجلسمان يعرفني جيدًا".

واختتم ساني تصريحاته، قائلًا: "حاليًا أريد الاستمتاع بالمباريات مع بايرن ميونخ والمنتخب، لدي أهداف أرغب في تحقيقها".

موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة في الدوري الألماني

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره كولن، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الألماني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد كولن في الدوري الألماني، يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق بايرن ميونخ حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 29 نقطة، خلف باير ليفركوزن صاحب الصدارة برصيد 31 نقطة.