الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ عن اهتمام الريال بضم ديفيز: نريده أن يبقى فترة طويلة معنا

ديفيز
ديفيز

أكد نادي بايرن ميونخ الألماني من جديد، نيته في الإبقاء على ألفونسو ديفيز ظهير أيسر الفريق وسط تقارير اقترابه من ريال مدريد الإسباني مع نهاية عقده الحالي مع البافاري.

وقال المدير الرياضي للنادي الألماني “كريستوف فرويند” لصحيفة “بيلد” عن مستقبل اللاعب: “تحدثت مع وكيل ديفيز، ريال مدريد ليس موضوعي، أنا أتحدث معه عن خططنا مع فونزي هنا في نادي بايرن ونعم بالطبع نريد بقائه ويفضل أن يكون على المدى الطويل”.

وتابع: "ألفونسو رجل رائع جاء إلى نادي بايرن من كندا في سن مبكر وتطور بشكل كبير هنا، إنه يعطينا شيئا مميزا مع ديناميته ووتيرته".

رئيس بايرن يعلق على رحيل ديفيز

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلًا عن نظيرتها صحيفة "Abendzeitung"، تصريحات رئيس نادي بايرن ميونخ، قائلًا: "ألفونسو ديفيز لاعب رائع، وأحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في الوقت الحالي".

وأضاف: "إنه يمتلك عقدًا مع بايرن ميونخ حتى يونيو 2025، وتابع بالتأكيد نريد الاحتفاظ بخدماته معنا في بايرن ميونخ ولا ننوي بيعه.

واختتم هربرت هاينر تصريحاته، قائلًا: "آمل أن تكون هذه الرغبة متبادلة ويُقرر البقاء أيضًا في بايرن ميونخ".

يأتي ذلك بعدما أبدى نادي ريال مدريد رغبته في التعاقد مع ألفونسو ديفيز في الصيف المقبل، ومحاولة تخفيض المبلغ المالي المطلوب، واستغلال اقتراب عقده على الانتهاء.

كذلك أشارت بعض التقارير الصحفية إلى توتر العلاقات بين إدارة نادي بايرن ميونخ وألفونسو ديفيز، بشأن رفض اللاعب الكندي التوقيع على عقد جديد مع العملاق البافاري.

موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة في الدوري الألماني

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره كولن، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الألماني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد كولن في الدوري الألماني، يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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